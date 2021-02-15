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    15.02.2021 - 15:07 |

    Sorumlu şiiri - Özdemir Asaf

    Özdemir Asaf Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Şair genelde aşk, sevgi, özlem temalı şiirlerle ön plana çıkmış olsa da farklı konularda şiirleri de mevcuttur. Sorumlu şiirinde ailelerin çocuklarından sorumlu olduğunu anlatmak istemiştir. Çocukların başıboş bırakıldıklarında tıpkı bir uçurtma gibi savrulup gidebileceğini anlatmak istemiştir. İşte Sorumlu şiirinin sözleri.

    Sorumlu şiiri - Özdemir Asaf

    SORUMLU 

    İp der ki ipin ucuna:
    İpin ucunu sakın kaçırma..
    Uçurtmadan sorumluyuz.
    Uçurtma der ki kuyruğuna
    Havaya kuyruk sallama
    Çocuklardan sorumluyuz.

    ÖZDEMİR ASAF

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