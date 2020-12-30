BİST1.5490.81EURO9.100.10USD7.48 0.06ALTIN448.290.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Üvercinka şiiri - Cemal Süreya
    ABONE OL
    30.12.2020 - 17:12 |

    Üvercinka şiiri - Cemal Süreya

    II. Yeni geleneğinin en önemli isimlerinden olan Cemal Süreya şiirimizde Garip akımına karşı geliştirmiş olduğu zengin hayal dünyası ve kapalı sayılabilecek anlatımıyla edebiyatımızda derin izler bırakan bir şairdir. II. Yeni şiirinin önemli ismi Cemal Süreya bu şiirinde sevgilisine olan duygularını hayal dünyasının zenginliğiyle ve farklı üslubuyla okuruna iletmektedir. İşte Üvercinka şiirinin sözleri.

    Üvercinka şiiri - Cemal Süreya

    ÜVERCİNKA

    Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden
    En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye
    Laleli\'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız
    Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun
    Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez
    Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor
    Bütün kara parçalarında
    Afrika dahil

    Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma
    Yatakta yatmayı bildiğin kadar
    Sayın Tanrıya kalsa seninle yatmak günah daha neler
    Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının
    Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde
    Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor
    Bütün kara parçaları için
    Afrika dahil

    Senin bir havan var beni asıl saran o
    Onunla daha bir değere biniyor soluk almak
    Sabahları acıktığı için haklı
    Gününü kazanıp kurtardı diye güzel
    Bir çok çiçek adları gibi güzel
    En tanınmış kırmızılarla açan
    Bütün kara parçalarında
    Afrika dahil

    Birlikte mısralar düşürüyoruz ama iyi ama kötü
    Boynun diyorum boynunu benim kadar kimse değerlendiremez
    Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek
    İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar
    Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar
    Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar
    Bütün kara parçalarında
    Afrika dahil

    Burda senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası
    Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırkenki
    Padişah gibi cesaretti o alımlı değme kadında yok
    Aklıma kadeh tutuşların geliyor
    Çiçek Pasajı\'nda akşam üstleri
    Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor
    Bütün kara parçalarında
    Afrika hariç değil

    CEMAL SÜREYA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili davada karar

    Adana'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili davada karar

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Kız çocuğunu istismar etti! Dehşete düşüren iddia

    Kız çocuğunu istismar etti! Dehşete düşüren iddia

    Sıradaki Haber