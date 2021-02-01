01.02.2021 - 13:30 |
Uzaktan seviyorum seni şiiri - Cemal Süreya
Aşk hayatı ve aşk temalı şiirleri ile bilinen Cemal Süreya, Türk edebiyatı denildiğinde akla ilk gelen isimlerin başında gelir. Şairin en ünlü şiirlerinden birisi de "Uzaktan seviyorum seni" isimli şiiri edebiyat severlerin en çok bildiği şiirlerdendir. Şair bu şiirde sevdiği insana madden değil manevi olarak uzak olduğunu kaleme almıştır. İşte Cemal Süreya'nın Uzaktan seviyorum seni isimli şiirinin sözleri.
UZAKTAN SEVİYORUM SENİ
Uzaktan seviyorum seni
kokunu alamadan,
boynuna sarılamadan
yüzüne dokunamadan
sadece seviyorum
ööyle uzaktan seviyorum seni
elini tutmadan
yüreğine dokunmadan
gözlerinde dalıp dalıp gitmeden
şu üç günlük sevdalara inat
serserice değil adam gibi seviyorum
öyle uzaktan seviyorum seni
yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden
en çılgın kahkahalarına ortak olmadan
en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan
öyle uzaktan seviyorum seni
kırmadan
dökmeden
parçalamadan
üzmeden
ağlatmadan uzaktan seviyorum
öyle uzaktan seviyorum seni;
sana söylemek istediğim her kelimeyi
dilimde parçalayarak seviyorum
damla damla dökülürken kelimelerim
masum beyaz bir kağıtta seviyorum”
CEMAL SÜREYA