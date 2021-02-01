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    01.02.2021 - 13:30 |

    Uzaktan seviyorum seni şiiri - Cemal Süreya

    Aşk hayatı ve aşk temalı şiirleri ile bilinen Cemal Süreya, Türk edebiyatı denildiğinde akla ilk gelen isimlerin başında gelir. Şairin en ünlü şiirlerinden birisi de "Uzaktan seviyorum seni" isimli şiiri edebiyat severlerin en çok bildiği şiirlerdendir. Şair bu şiirde sevdiği insana madden değil manevi olarak uzak olduğunu kaleme almıştır. İşte Cemal Süreya'nın Uzaktan seviyorum seni isimli şiirinin sözleri.

    Uzaktan seviyorum seni şiiri - Cemal Süreya

    UZAKTAN SEVİYORUM SENİ

    Uzaktan seviyorum seni
    kokunu alamadan,
    boynuna sarılamadan
    yüzüne dokunamadan
    sadece seviyorum

    ööyle uzaktan seviyorum seni
    elini tutmadan
    yüreğine dokunmadan
    gözlerinde dalıp dalıp gitmeden
    şu üç günlük sevdalara inat
    serserice değil adam gibi seviyorum
    öyle uzaktan seviyorum seni
    yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden
    en çılgın kahkahalarına ortak olmadan
    en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan
    öyle uzaktan seviyorum seni
    kırmadan
    dökmeden
    parçalamadan
    üzmeden
    ağlatmadan uzaktan seviyorum
    öyle uzaktan seviyorum seni;
    sana söylemek istediğim her kelimeyi
    dilimde parçalayarak seviyorum
    damla damla dökülürken kelimelerim
    masum beyaz bir kağıtta seviyorum”

    CEMAL SÜREYA

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