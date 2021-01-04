Yaşamaya dair şiiri - Nazım Hikmet Ran
Nazım Hikmet bu şiirinde yaşam sevincini, yaşama her daim bağlı kalınması gerektiğini vurgulamıştır. Yaşam ile ilgili düşünceleri başka şiirlerinde de net bir şekilde görülmektedir şairin. Bu şiirde yaşama bakış açıları da vurgulanmaktadır. Sincap gibi sadece yaşamakla ilgili çaba gösterebileceği gibi insan başkalarına, dünyaya faydalı olmak için kendi yaşamından vazgeçebilmektedir. Bazı insanlar kendileri için yaşamaya çabalarken bazıları da çevresindekilere karşı her ne kadar yaşamı sevseler de fedakar olabilmektedir. İşte Yaşamaya dair şiirinin sözleri.
YAŞAMAYA DAİR
Yaşamak şakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
bir sincap gibi mesela,
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
yani bütün işin gücün yaşamak olacak.
Yaşamayı ciddiye alacaksın,
yani o derecede, öylesine ki,
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,
yahut kocaman gözlüklerin,
beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
insanlar için ölebileceksin,
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,
hem de en güzel en gerçek şeyin
yaşamak olduğunu bildiğin halde.
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,
hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,
yaşamak yanı ağır bastığından.
NAZIM HİKMET RAN