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CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi
CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi
Son dakika... Dışişleri'nde tüm izinler kaldırıldı
Son dakika... Dışişleri'nde tüm izinler kaldırıldı
Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti
Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti
Umreden dönenler karantinada! Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması
Umreden dönenler karantinada! Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması
Bakan açıkladı! Üçüncüsü Türkiye'ye geldi
Bakan açıkladı! Üçüncüsü Türkiye'ye geldi
CHP'li Özel açıkladı: İptal ettik

CHP'li Özel açıkladı: İptal ettik

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde çağrı

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Umreden dönen vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan corona virüsü açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan corona virüsü açıklaması

Bakan Akar sağlık personeliyle buluştu

Bakan Akar sağlık personeliyle buluştu

Altun’dan ‘Türkiye fotoğrafları’ tepkisi

Altun’dan ‘Türkiye fotoğrafları’ tepkisi

Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın sosyal medyadaki açıklamalarına tepki

Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın sosyal medyadaki açıklamalarına tepki

Çavuşoğlu, Ruandalı mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Ruandalı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Son dakika... AK Parti'den corona virüs kararı! MYK ve MKYK toplantıları ertelendi

Son dakika... AK Parti'den corona virüs kararı! MYK ve MKYK toplantıları ertelendi

Son dakika! Kritik corona virüs görüşmesi! Karşılıklı hava ve kara yolu ulaşımı duruldu

Son dakika! Kritik corona virüs görüşmesi! Karşılıklı hava ve kara yolu ulaşımı duruldu

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Son dakika... Bakan Turhan'dan corona virüs açıklaması!

Son dakika... Bakan Turhan'dan corona virüs açıklaması!

Siyaset Haberleri

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AK Parti Genel Merkezi corona virüse karşı dezenfekte edildiAK Parti Genel Merkezi'nde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
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Özhaseki'den "koronavirüs tedbirleri" açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni tip Corona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Vatandaşlarımızla birlikte hem kişisel hem de toplumsal gerekli önlemleri alıp sağlıkla bu süreci atlatacağız." ifadesini kullandı.
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Bakan Ersoy, özel tiyatroların temsilcileriyle bir araya geldiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatrolara sunulacak destek paketine ilişkin, "Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketiyle yardımcı olacağız." dedi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul ettiCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, doğduğu köyde bilgisayarı olmamasına rağmen kodlamayı öğrenen 19 yaşındaki Elif Eda Güneş'i kabul etti.
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Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
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Son dakika haberi | 3 bakandan corona virüs açıklaması: Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldiGelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan corona virüsteki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayız. Üzüntümüzü azaltan, sağduyuyu temin eden bir realite var. Tanımlı çevre içinde olduğunu söylemek istiyorum, 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı. Sonraki 4 vaka ilk tespitin hemen ardından izole edilen kişilerdir." ifadelerini kullandı. Bakan Turhan ise, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın 08.00'den (14 Mart Cumartesi) 17 Nisan'a kadar durdurulacaktır." şeklinde konuştu
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CHP’li belediyelere seferberlik emriCHP yönetimi, yeni tip koronavirüsün Türkiye’de de görülmesi üzerine “alarm” durumuna geçti. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li tüm belediye başkanlarına “koronavirüs” talimatları gönderdi.
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‘Topyekûn mücadeleyle ancak sonuç alınabilir’İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşın sağlığını koruyacak rasyonel tedbirler konusunda talep etmesi durumunda sorumlu bir muhalefet anlayışıyla gereken desteği vereceklerini bildirdi.
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MSB’den ‘korona’ açıklaması: Karargâhlara termal kamera yerleştirildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), koronaviürüse karşı karargah ve birlik nizamiyelerine vücut ısılarını ölçen termal kameraların yerleştirildiğini, silah altına alınacak bedelli asker, er-erbaşların birliklerine katılım tarihlerinde ise herhangi bir erteleme olmayacağını bildirdi.
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1283 içimizdeEn büyük Harbiyeli olarak nitelendirilen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na (KHO) girişinin 121. yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.
RTÜK üyeliğine Konuralp seçildi

RTÜK üyeliğine Konuralp seçildi

‘Yeni oluşumlar bir işe yaramıyor’

‘Yeni oluşumlar bir işe yaramıyor’