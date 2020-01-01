Son dakika haberi | 3 bakandan corona virüs açıklaması: Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan corona virüsteki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayız. Üzüntümüzü azaltan, sağduyuyu temin eden bir realite var. Tanımlı çevre içinde olduğunu söylemek istiyorum, 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı. Sonraki 4 vaka ilk tespitin hemen ardından izole edilen kişilerdir." ifadelerini kullandı. Bakan Turhan ise, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın 08.00'den (14 Mart Cumartesi) 17 Nisan'a kadar durdurulacaktır." şeklinde konuştu