1 Mayıs’a Kovid-19 darbesi

Bugün 31 ilde başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesinde sendika ve meslek örgütleri dün 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri Taksim’de Kazancı Yokuşu’nda andı. DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TBB) üyeleri 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu başındaki anıta karanfil bıraktı. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunduğu grup ardından sessiz bir şekilde Şişhane Parkı’na yürüdü. Grup burada “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attı ve parka karanfil bıraktı. Türk-İş, bu yıl 1 Mayıs’ı koronavirüse karşı özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına atfetti. Türk-İş Yönetim Kurulu da bugün Taksim Anıtı’na çelenk bırakacak. Hak-İş üyeleri de dün sosyal mesafeye ve tedbirlere uyarak basın açıklamaları yaptı. 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na çıkmak isteyebilecek gruplara karşı polis ekipleri önlem aldı. Bir süre önce getirilen bariyerler Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı çevresine yerleştirildi. Kadıköy’de de 1 Mayıs 1996’da çıkan olaylarda ölen üç kişi anıldı.