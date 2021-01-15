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15.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘100 bin aile gelirsiz kaldı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dün parti merkezi önünde, müzisyenler, kafe, restoran, bar sahipleri, manav ve seyyar satıcı gibi esnaf temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

‘100 bin aile gelirsiz kaldı’

Ağbaba, “Son bir yılda her gün ortalama 273 esnafımız kepenk indirmek zorunda kaldı, 100 bin aile işsiz ve gelirsiz kaldı” dedi Ağbaba burallarda çalışan yaklaşık 2 milyon kişinin de işsiz ve gelirsiz kaldığını söyledi. Başkent Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serkan Matoğlu da müzisyenlerin çok zor günler geçirdiklerini ve dededen, atadan kalma enstrümanlarını satmaya başladıklarını ifade etti.

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