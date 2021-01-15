‘100 bin aile gelirsiz kaldı’

Ağbaba, “Son bir yılda her gün ortalama 273 esnafımız kepenk indirmek zorunda kaldı, 100 bin aile işsiz ve gelirsiz kaldı” dedi Ağbaba burallarda çalışan yaklaşık 2 milyon kişinin de işsiz ve gelirsiz kaldığını söyledi. Başkent Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serkan Matoğlu da müzisyenlerin çok zor günler geçirdiklerini ve dededen, atadan kalma enstrümanlarını satmaya başladıklarını ifade etti.



