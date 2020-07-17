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17.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

100. yıl yarışması başvuruları uzadı

CHP’nin Milli Mücadele’nin 100. yılı kapsamında düzenlediği ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Beste Yarışması’na katılım tarihinin 21 Ağustos 2020’ye uzatıldığı açıklandı.

100. yıl yarışması başvuruları uzadı

 

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada Kovid-19 pandemisi nedeniyle daha önce 27 Mart 2020 olarak açıkladıkları son katılım tarihinin, Milli Egemenlik mücadelesini zafere taşıyan Büyük Taarruz’un kesin olarak kararlaştırıldığı 21 Ağustos 2020’ye uzatıldığını bildirdi. İlgezdi, eylülde düzenlenecek tören ile yarışmanın ödüllerini dağıtacaklarını belirtti. Yarışmanın çocuklar ve büyükler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildiğini ifade eden İlgezdi, çocuk kategorisi resim, şiir ve beste dallarında dereceye giren ilk üç eserin birincilerine 20’şer, ikincilerine 15’er, üçüncülerine ise 10’ar bin lira ödül verileceğini aktardı. İlgezdi, büyükler kategorisi beste dalında yarışmaya katılan eser sahiplerinden birinci olana 50, ikinciye 30, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verileceğini bildirdi. İlgezdi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı halde, Balkanlar’dan Kerkük’e, Batı Trakya’dan Musul’a tüm dünyadaki soydaşların da yarışmaya katılımlarının kabul edildiğini belirtti.

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