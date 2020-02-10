100. yılda hedef demokrasi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kesinlikle bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Kadın-erkek eşitliğini, yargı bağımsızlığını getireceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu dün partisinin Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği İstanbul 37. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Sloganı “İstanbul’dan Türkiye’ye Tek Yön İktidar” olarak belirlenen kongreye tek aday olarak giren Canan Kaftancıoğlu, geçerli 510 oyun 444’ünü alarak yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

Kılıçdaroğlu kongredeki konuşmasında ilk aşama olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle demokrasiyi kurtardıklarını belirterek, “Sıra geldi ikinci aşamaya. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu ülkenin bütün insanlarını kucaklayarak birlikte yapacağız” dedi.

‘Gerçek demokrasi’

Eğitim politikalarını eleştiren ve “Bir kuşağı yok ettiğimizin kaç kişi farkında acaba?” diye soran Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi: “100 yıl önce TBMM açıldığında özünde demokrasi vardı. Her görüşten insan vardı Meclis’te. Kürsüye çıkıp, ülkenin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal’i dahi rahatlıkla eleştirebiliyorlardı. 100 yıl sonra bugün geldiğimiz noktada demokrasinin ağır yaralar aldığını, kan kaybına uğradığını görüyoruz. Bizlere düşen bir görev var; bireysel beklentilerin tamamen ötesine çıkmak zorundayız. Kesinlikle bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Kadın-erkek eşitliğini, yargı bağımsızlığını, medya özgürlüğünü getireceğiz. Kanada’da, AB’de, Güney Kore’de, Japonya’da ne varsa demokratik standartlar açısından ne gerekiyorsa tamamını yapmaya kararlıyız. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülke büyümemiştir. Demokratik parlamenter sistemi, mutlaka yeniden inşa edeceğiz. Parlamenter sistem derken, eskiye döneceğiz değil, tamamen darbe hukukundan arınmış, gerçek anlamda bir demokratik parlamenter sistemden söz ediyorum. Anayasası ve yasaları değişmiş, gerçek anlamda demokrasiden söz ediyoruz.”

Aile sigortası

Her alanda üretim yapılması, üreticinin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Yozgat’ın dünya çapında kokulu mercimeği varken, biz mercimek ithal ediyorsak, hepimizin oturup düşünmesi lazım” dedi ve şöyle devam etti:

“Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Aile sigortasını toplumun gündemine getiren ilk partiyiz. Herkesin karnı doyacak, herkesin işi gücü olacak. Biz, neyi, nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Türkiye şu anda freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Eğitimde de dış politikada da her alanda yokuş aşağı gidiyor. Kimse yarın sabah ne olacağını bilmiyor. Nasıl bir trajediyle karşılaşacağımızı hiç kimse bilmiyor. Geleceğe yönelik doğru dürüst bir hesap bile toplumun önüne konulmuş değil... Yılların Devlet Planlama Teşkilatı da kapatıldı.”

‘İkiye bölündük’

Millet İttifakının aslında bir demokrasi ittifakı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bugün geldiğimiz noktada toplum ikiye bölünmüş durumda. Demokrasiden yana olanlar, tek adam rejiminden yani otoriter rejimden yana olanlar. Demokrasiden yana olanların ortak, birlikte davranması, Türkiye’yi çağdaş anlamda demokrasiye kavuşturması gerekiyor. Hedef, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak. Bu, bizim bu millete, dünyaya sözümüzdür” dedi.