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10.09.2020 - 07:00 | | Kıvanç El

12 Eylül darbesine Yassıada’da lanet

Darbenin 40. yıldönümünde Yassıada’da yapılacak programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli katılacak. Program kapsamında 12 Eylül darbesi süreci ve yargılamaları ile ilgili bir sergi ve sempozyum da gerçekleşecek. Ada yeniden düzenlenerek müze, kütüphane, konferans salonu ve Demokrasi Feneri gibi birçok sembol yapıyla 27 Mayıs’ın yıldönümünde hizmete açılmıştı. Adadaki bu etkinliğin ardından en kapsamlı program da 12 Eylül’de gerçekleşmiş olacak.

12 Eylül darbesine Yassıada’da lanet
Kıvanç El

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40. yıldönümünde “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”nda düzenlenecek programa katılacak. 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde açılışı yapılan Yassıada’daki programda, 12 Eylül darbe süreci ve darbe yargılamaları ile ilgili bir sergi ve sempozyum da gerçekleşecek. Törene MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak.

Yassıada’da 12 Eylül askeri darbesinin 40. yıldönümünde “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu” ve 12 Eylül darbesini anlatan sergi düzenlenecek. Sempozyumda “Türkiye’nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler”, “Türkiye’de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri” konu başlıklarında da değerlendirmeler yapılacak.

12 Eylül darbesine Yassıada’da lanet

Erdoğan ve Bahçeli Yassıada’nın açılışını birlikte yapmıştı.

Darbe mesajları

Yassıada’daki programa devlet protokolü, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve STK temsilcileri davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılıp bir konuşma yapacağı programları TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de takip edecek. Programa eski Başbakan Tansu Çiller’in de davet edildiği bildirildi.

Konuşmalara darbeye karşı mesajların damga vurması beklenirken Erdoğan’ın da 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat darbeleri ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar gelen sürece dair bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

27 Mayıs darbesinin yıldönümünde açılan Yassıada’da tartışılan yargılamalar sonrasında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmişti. Ada yeniden düzenlenerek müze, kütüphane, konferans salonu ve Demokrasi Feneri gibi birçok sembol yapıyla 27 Mayıs’ın yıldönümünde hizmete açılmıştı. Adadaki bu etkinliğin ardından en kapsamlı program da 12 Eylül’de gerçekleşmiş olacak.

 

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