‘145 milyon doz aşı getirilmeli’

Türkiye’ye aşı getirilmesinin geciktiğini ve aşıların yetersiz sayıda olduğunu savunan Çıray, bu durumun toplumsal bağışıklığı engellediğini belirterek, “Kovid-19’a karşı aşı ile toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi için en az 70 milyon vatandaşımızın aşılanması gerektiği, Türk bilim insanları tarafından kamuoyuyla sıkça paylaşıldı... Sağlık Bakanlığı en başından beri pandemi sürecini Kovid-19 rakamlarını gizleyerek yönetmeye çalıştı. Şimdi de aşı meselesi ayağına dolanmış, beceriksiz bir yönetimle karşı karşıyayız” dedi.

Aşı karşıtı olmadığı halde Çin aşısına karşı tereddütle yaklaşılmasının ve büyük bir kesimin aşı olmak istememesinin sorumlusunu Sağlık Bakanlığı olarak gösteren Çıray, “Son zamanlarda insanlar rehavete kapıldı. Ancak özellikle yeni mutant virüs varyasyonu hızla yayılıyor. Önlem alınmazsa Mart ayında yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya kalınabilir” uyarısında bulundu.