‘145 milyon doz aşı getirilmeli’
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Türkiye’ye getirilen Kovid-19 aşısının yetersiz sayıda olduğunu savunarak, “Bu hızla gidilirse iki yıldan önce Kovid belasından kurtulamayız. Bir an önce ciddi devlet olmanın gereği olarak aşı konusu hızla çözüme ulaşmalı ve gerekli olan 145 milyon doz aşı getirilmelidir. Önlem alınmazsa mart ayında yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya kalınabilir” dedi.
Türkiye’ye aşı getirilmesinin geciktiğini ve aşıların yetersiz sayıda olduğunu savunan Çıray, bu durumun toplumsal bağışıklığı engellediğini belirterek, “Kovid-19’a karşı aşı ile toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi için en az 70 milyon vatandaşımızın aşılanması gerektiği, Türk bilim insanları tarafından kamuoyuyla sıkça paylaşıldı... Sağlık Bakanlığı en başından beri pandemi sürecini Kovid-19 rakamlarını gizleyerek yönetmeye çalıştı. Şimdi de aşı meselesi ayağına dolanmış, beceriksiz bir yönetimle karşı karşıyayız” dedi.
Aşı karşıtı olmadığı halde Çin aşısına karşı tereddütle yaklaşılmasının ve büyük bir kesimin aşı olmak istememesinin sorumlusunu Sağlık Bakanlığı olarak gösteren Çıray, “Son zamanlarda insanlar rehavete kapıldı. Ancak özellikle yeni mutant virüs varyasyonu hızla yayılıyor. Önlem alınmazsa Mart ayında yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya kalınabilir” uyarısında bulundu.