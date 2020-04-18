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18.04.2020 - 07:00 |

175 vekile bin fezleke

TBMM Başkanlığı’na 26. Yasama Dönemi’nden devreden ve 27. Yasama Dönemi’nde gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000’e ulaştı.

175 vekile bin fezleke

 

Meclise, son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özdağ’ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Böylece, 26. Yasama Dönemi’nden devreden ve 27. Yasama Dönemi’nde Cumhurbaşkanlığınca TBMM Başkanlığı’na gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000’e ulaştı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na ulaşan fezlekelerden 29’u iade edildi. Komisyonda halen 175 milletvekiline ait 971 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. HDP’li 55 milletvekilinin 695, CHP’li 95 milletvekilinin 216, AK Parti’li 9 milletvekilinin 10, MHP’li 5 milletvekilinin 8, İYİ Parti’li 6 milletvekilinin 6 dosyası yer alıyor. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi’nden 2 milletvekilinin 7, Demokratik Bölgeler Partisi’nden 1 milletvekilinin 27, 2 bağımsız milletvekilinin ise 2 dosyası bulunuyor. - ANKARA Milliyet

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