‘2 milyon TL’lik dava kabul edilmemeli’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 2 milyon liralık tazminat davasının baştan reddedilmesi gerektiğini savundu.

Öztrak, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın mal varlığına ilişkin sözleri gerekçe gösterilerek açılan davanın CHP Genel Başkanı’nı köşeye sıkıştırmaya yönelik olduğunu savundu.

Manevi tazminatın miktarının, bir taraf için zenginleşme yaratmayacak şekilde belirlendiğini dile getiren Öztrak, bu davanın sadece bu nedenle bile en baştan reddedilmesi gerektiğini söyledi. Öztrak, şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanımıza 2 milyon liralık tazminat davası açmak, suçunu gizlemek için muhalefeti susturma çabasıdır. Bu ilk de değil. Milletimiz her şeyi görüyor, notunuzu veriyor. Önüne gelecek ilk sandıkta sizi evlerinize gönderecek. Erdoğan oturduğu koltuğun itibarını korumak için davayı ABD Kongresi’ne açmalıydı. 2 milyon lira değil, 2 milyon dolar istemeliydi.”

‘Sineye çekemeyiz’

ABD Başkanı Trump ve rakibi Biden’ın Türkiye’ye yönelik sözlerine değinen Öztrak, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı koltuğu ABD başkanlık seçimlerine meze oluyor” ifadelerini kullandı. Öztrak, “Adayın bir tanesi haddini aşıp, ‘Ona karşı muhalefete destek olacağız’ deyip beyefendinin değirmenine su taşırken, diğer aday da bunun adını zikredip, ‘kendisi bir tek beni dinler’ diye caka satıyor. Biz bunları hazmedemeyiz, sineye çekemeyiz. Çekmedik de zaten” ifadelerini kullandı.

‘Bakanlık ne yaptı?’

İsim vermeden İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u da eleştiren Öztrak, “Biden’ın sözlerini neden 8 aydır gündeme getirmediklerini açıklayıvermiş. ‘Biz bunu zaten biliyorduk ama muhalefetin ne diyeceğini bekledik’ demiş. Siz devletsiniz, biliyordunuz da ne yaptınız? Dışişleri Bakanınız ne yaptı? Sizleri orada süs çiçeği diye mi oturtuyorlar?” diye konuştu.

ESKİ CHP İL BAŞKANI UĞURLANDI

İzmir’de vefat eden eski CHP İzmir İl Başkanı Dr. Sedat Akman (85) Bergama’da toprağa verildi. Akman için ilk tören CHP İzmir İl Başkanlığı önünde yapıldı. Alsancak Hocazade Camiindeki törende Akman’ın tabutunun üzerine 1972-1974 yılları arasında başkanlığını yaptığı İzmir Tabip Odası ve 1977-1980 yıllarında il başkanlığını yaptığı CHP’nin amblemleri konuldu. Cenaze törenine CHP İzmir milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in yanı sıra parti içinde yeni bir hareket başlatacağını duyuran Muharrem İnce de katıldı.- İZMİR AA