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20.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘2021 huzur dolu bir dönemin miladı olacak’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 hastalığıyla mücadelenin tavize uğramadan, tehire meydan bırakmadan kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekti

‘2021 huzur dolu bir dönemin miladı olacak’

Bahçeli, “İnancım odur ki, bu musibeti, bu hastalığı başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı kaldırılacak, yaralar gecikmeksizin sarılacaktır. Bilimin imkânlarıyla, tıbbın çareleriyle, sabrın asaletiyle, duanın gücüyle bu zorlu günler aşılacaktır. Felaketin çapı büyük olsa da, göğüsleyecek dirayetimiz vardır. Salgının ağırlığı fazla olsa da, kaldıracak irademiz vardır. Başarmanın dışında bir seçeneğimiz de yoktur” ifadelerini kullandı.

Hastalıkla mücadelenin çetin ve meşakkatli olduğunu ifade eden Bahçeli, “Süreç içinde arzu edilmeyen gelişmeler vuku bulmaktadır. Bu kapsamda Gaziantep’te özel bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı meydana gelen bir patlama çok üzücü sonuçlara neden olmuştur. Maalesef bu patlamada ve bunun tesiriyle çıkan yangında tedavi altındaki 9 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bu vesileyle elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Ayrıca Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görenlere sağlık, sıhhat ve afiyet temennilerimle birlikte geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere rahmet niyaz ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyarak virüse alan bırakmayacağımıza inanıyorum” dedi.

Koca’ya teşekkür

Bahçeli, a şu ifadelere yer verdi: “Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da virüsün habis etkisiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır. Teslim olmak yoktur, yılmak yoktur, karamsarlık yoktur, korku hiç yoktur. Başaracağız, selin önünü alacağız. Sağlık Bakanımıza, Bilim Kurulumuza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve diğer tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, desteğimizin sonuna kadar süreceğini ifade ediyorum.”

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