2021 ‘İstiklal Marşı yılı’ kabul edildi

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında Meclis Başkanı Şentop, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti ortak önerge verdi. İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanun’a geçici madde eklenmesini içeren düzenleme yapılan oylamada kabul edildi. Buna göre 2021, “İstiklal Marşı yılı” olacak. 2021 boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.

Önergenin gerekçesinde, İstiklal Marşı’nın, “Mehmet Akif Ersoy’un, Milli Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan abidevi eseri” olduğu ifade edilirken, “100 yıl önce kaleme alınan ve şairi merhum Akif’in kahraman ordumuza ithaf ettiği bu marş, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği İstiklal Harbi’nin manifestosudur. Varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında, ‘nazlı’ ve ‘şanlı’ hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir” denildi.

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

“Kanuna eklenmesi öngörülen geçici maddeyle Milli Mücadele’nin başlangıcının ve TBMM’nin açılışının 100. yılının akabinde, İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin 100. yılına denk gelen 2021 boyunca düzenlenecek özel etkinliklerle İstiklal Marşı’nın anlam ve öneminin hatırlanması, ayrıca İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un ve kurtuluş mücadelemizde görev alarak Türkiye’yi bize vatan kılan şehit ve gazilerimizin yad edilmesi amaçlanmaktadır.”