‘2023 seçiminden zaferle çıkacağız’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti olarak 2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla, vizyonla, çalışmayla hazırlanmayı planladıklarını belirtti. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, 2023 seçimlerinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem Meclis’te zaferle çıkacağız” mesajı verdi.

Şubat sonuna kadar il kongrelerinin yanı sıra kadın ve gençlik kolları kongrelerini de tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, büyük kongreyi ise şartların daha normale döndüğü bir dönemde, delegelerin yanı sıra milletin de katılımıyla coşkulu bir şekilde yapmayı arzu ettiklerini dile getirdi. Erdoğan “İnşallah salgının seyrinin yönünü aşağıya çevirmesi ve aşı çalışmalarının hızla sürmesi bize bu imkanı sağlayacak gibi görünüyor” diye konuştu.

Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda şu mesajları verdi:

TARİHİ SÜREÇTE KRİTİK SEÇİM: Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem Meclis’te zaferle çıkacağız. Bizim hizmet ve eser siyasetimiz seçimden seçime değil, yılın her günü çalışmayı gerektirir... AK Parti siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır.

CHP OLUNCA SUSPUS KESİLİYORLAR: (CHP’deki taciz, tecavüz iddiaları) Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala üç maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP Genel Başkanı ve yönetimi ‘görmedim, duymadım, konuşmadım’ taktiği ile bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Çoğu yalan veya iftira olan benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşorları ve güya sivil toplum kuruluşlarının mesele CHP olunca suspus kesiliyor... Kendilerine destek vermediklerini düşündükleri toplum kesimlerine yönelik saldırganlıkları ise hem ahlak hem de akıl sınırlarını zorlayacak seviyeye ulaşmıştır. CHP’ye oy vermeyen öğretmeni öğretmen, polisi polis, hakimi hakim, rektörü rektör, bürokratı bürokrat saymıyorlar. Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar. Kendi yanlarında yer almayan işçiye, esnafa, sanatçıya, sporcuya, hakarette sınır tanımıyorlar. Hatta bu zihniyet işini, ülkemizin güzide bir sanatçısının televizyon programına misafir olarak katılanları linç etmeye kadar vardırdı.

SİZ KİMİN MİLİTANISINIZ?: Son olarak bu partinin yöneticilerinden birinin çıkıp “başçavuşundan uzman çavuşuna” kadar diye başlayan bir cümleyle kahraman ordu mensuplarına saldırdı... Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı, şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş? Bunların hepsi de AK Parti militanı olmuş... Biz de soruyoruz: Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız? Bölücü örgütün siyasi uzantıları ile kol kola yürüyenler, Ankara’dan İstanbul’a kol kola yürüyenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Her mikrofon uzatıldığında Türkiye’yi yurt dışına şikayet edenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Ülkemizin her başarısına gölge düşürmek için terör örgütlerinin ve onları arkalayanların bile aklına gelmeyecek yalanları sıralayanlar, siz kimin ve neyin militanısınız?

‘Türkiye’yi yeni küresel düzende hak ettiği yerlere taşıyacağız’

“Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız, duraksamayacağız” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ve inşa etiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi inşallah yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle değerlendiremediğimiz fırsatları inşallah bu defa kaçırmayacağız. Tabii bu tabloyu sadece biz görmüyoruz. Kimi rakibimiz, kimi hasmımız, kimi dostumuz olan çevreler de bu fotoğrafı okuyor. Ülkemin son dönemde maruz kaldığı orantısız kimi saldırıların gerisinde işte bu sancı vardır. Son bir gayretle Türkiye’yi yeniden oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenler ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumdadır. Buna karşılık dostlarımızın muhabbetini, sevgisini, desteğini de güçlü bir şekilde yanımızda hissediyoruz. 2023 seçimleri diğer birçok faktörün yanı sıra bu tarihi sürecin başarısı bakımından da önemlidir.