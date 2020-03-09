24 il turunun 2. durağında

“Eski CHP algısı bugün için geçerli değil” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “Demokrasiden yana olan herkesle bir arada olacağız” dedi. Partisinin düşük oy aldığı 24 il ziyaretlerinden ilkini geçen ay Aksaray’a yapan Kılıçdarığlu, ikincisini önceki gün Kayseri’ye yaptı. Kamuoyuna duyurulmadan gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Kılıçdaroğlu, Çağdaş İş Adamları Platformu’nda bir grupla bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu, iş insanlarına CHP’yi anlattı.Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, “Eskiden, ‘CHP hep eleştirir hiç çözüm üretmez’ denilirdi. Bu algı bugün için geçerli değil. Her konuyla ilgili çözüm üretiyoruz” dediği öğrenildi.