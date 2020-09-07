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07.09.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

28 Şubat temalı sergiyi gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat temalı “Böyle Daha Güzelsin” sergisini gezdi.

28 Şubat temalı sergiyi gezdi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası’nda düzenlenen ancak pandemi nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor. Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.

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