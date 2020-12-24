3 bin 100 TL teklifi

CHP, net asgari ücretin 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere aylık 3 bin 100 TL olması ve bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksindeki artış oranları ile milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda arttırılması için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu 2019 statistik Yıllığı verilerine göre Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi sayısının 7 milyon 423 bin 402 kişi olduğu ve bunun sigortalı işçilerin yüzde 51.86’sını oluşturduğu kaydedildi. Kayıtdışı çalışan işçiler de dahil edildiğinde asgari ücretli çalışan sayısının 10 milyona yakın olduğu savunulan gerekçede, “Yaklaşık 10 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi süreci ne yazık ki uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’da tanımlanan çalışma hakkına aykırı olduğu gibi hakkaniyetli ve adaletli de değildir” görüşü dile getirildi.

Vergi kaldırılsın

Teklif ile net asgari ücretin 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere aylık 3 bin 100 TL olması ve bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksindeki artış oranları ile milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda arttırılmasının öngörüldüğü ifade edilen gerekçede, düzenleme ile ayrıca asgari ücret üzerindeki vergi yükünün de kaldırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Ücreti eksik ödeyene ceza

Teklif, şu hükümleri içeriyor:

- Asgari ücret, “işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin ve ailesinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti” ifade edecek.

- Günlük brüt asgari ücret 1 Ocak 2021’den itibaren 144.54 TL olarak uygulanacak. Bu ücret belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde artırılacak.

- Asgari ücreti, işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için İş Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslarla 500 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

- Asgari ücretten gelir vergisi kaldırılacak.

DSÖ ve 96 sol partiye mektup

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) mektup yazarak örgütü, “Aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul edilmesi ve insanlık yararına kullanılması amacıyla küresel bir anlaşma yapılması için liderlik ve kolaylaştırıcılık yapmaya” çağırdı. Kılıçdaroğlu, mektubu 96 sol-sosyal demokrat partiye de gönderdi. CHP lideri, özünde eşitlik ve dayanışma olan bir “halkların aşısı” yaklaşımının, tüm insanlık ailesini kurtarabileceğine işaret etti.