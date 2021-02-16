‘3 günlük yas ilan edilsin’

“13 şehidimiz için üç gün ulusal yas ilan edilsin” diyen Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

LANETLİYORUZ: Bazı anlar vardır insan yutkunmakta, nefes almakta bile güçlük çeker. Dün (önceki gün) ne yazık ki böyle bir gündü. Biz, terörün ve teröristin her türlüsünü lanetliyoruz. Terörle mücadelenin sizi, bizi yoktur. Terörle mücadelede siyasi şovlara, boş naralara, nutuklara yer yoktur. Bölücülük yaparak, bölücü terörle mücadele edilmez. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı kongrelerinde izledik. Partisinin il kongrelerinde espriler, sloganlar, tezahüratlar... Gerçekten içimiz sızladı. CHP olarak, ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz. Suudi Arabistan’ın kralı için yas ilan edip bayrağımızı yarıya çekenler, en azından 13 şehidimiz için üç gün ulusal yas ilan etmeliler.

ŞAHSIM HÜKÜMETİ: Erdoğan’ın şahsım hükümetinde, bölgemizde çok az dostumuz kaldı. Şimdi şahsım hükümeti kıvranıyor. Buldukları son çözüm: ’Girit Modeli’. S-400’leri ambalajıyla depoya kaldıracaklar üstüne de birkaç milyar dolar daha verip bu sefer Amerika’dan Patriot hava savunma sistemi alacaklarmış. Uzaya gideceğiz derken, Ege Denizi’ne çıkamaz hale gelme riski var.

PROPAGANDA STRATEJİSİ: Bizim bölücü terör örgütünün ismini telaffuz etmekte hiçbir sıkıntımız olmaz. Hükümetin başarısız olduğu bir olayda örgüt adının telaffuz edilmesi psikolojik olarak örgütün propagandası yapılmasından başka bir şey değildir. Kimse kendi kabahatini örtmek için öküzün altında buzağı arayarak propaganda stratejisi oluşturmasın.

MHP’YE ÇAĞRI: Buradan çağrı yapıyoruz. MHP çiftçi borçlarının yapılandırılması için bir teklif getirsin. MHP’nin getireceği teklifi de destekleriz.

GERÇEK İŞSİZLİK: Erdoğan’ın şahsım hükümetinde, postacılar mektup yerine icra tebligatı yetiştirir oldu. Üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon 195 bin. Yunanistan’ın ardından tüm OECD ülkeleri içinde en yüksek üniversiteli işsizlik oranı bizde. İş bulma ümidi kırılanlarla beraber, genç nüfusumuzda gerçek işsizlik oranı yüzde 41’i buluyor.