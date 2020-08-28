30 Ağustos’a açılışlı kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu ise bu yıl koronavirüs salgını gerekçesiyle yapılmayacak. Erdoğan Külliye’deki kabulün ardından Roketsan’ın Ankara Lalahan’daki tesislerinde ‘Uzay Teknolojileri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ni açacak. Merkez bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nca (SSB) başlatılan, “Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi”nin çalışmaları başta olmak üzere çeşitli uzay projelerine dair çalışmalar yürütülüyor. Uydu Fırlatma sistemi projesi, Türkiye’nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanmasını hedefliyor. Erdoğan, telekonferans yöntemi ile de Elmadağ tesislerindeki, ‘Patlayıcı Kimyasalları Hammadde Üretim Tesisi’ni de açacak.

Savunma sanayiinde yerliliği artırma hedefi kapsamında açılacak olan 2 tesisin tam kapasite çalışması ile önemli bir yerlilik seviyesine geçilmesi hedefleniyor. 30 Ağustos’ta iki tesisin açılışının yanı sıra yeni geliştirilen füzenin test atışları da canlı bağlantı ile izlenecek. Erdoğan, tesislerin açılışının ardından Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ne de katılacak.

Libya ve Ukrayna’dan konuk





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri’yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Şentop da yer aldı. Erdoğan, ayrıca Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve beraberindeki heyeti de kabul etti. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de yer aldı. - İSTANBUL AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve beraberindeki heyeti kabul etti.