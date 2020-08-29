29.08.2020 - 07:00 |
30 DHKP-C’li yakalandı
İstanbul’da, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP-C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda ve izinsiz gösterilere yapılan müdahalelerde 30 kişi gözaltına alındı.
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