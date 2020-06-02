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02.06.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

4 ay sonra ilk MGK

Koronavirüs sebebiyle dört aydır yapılamayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılanacak.

4 ay sonra ilk MGK
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Çalışmalarını 2.5 aydır İstanbul’dan yürüten Erdoğan, bu süreçte videokonferans yöntemiyle pek çok toplantıya katıldı. Ancak iki ayda bir toplanması gereken MGK toplantıları bu sürede yapılmadı. Son toplantısını 30 Ocak’ta yapan MGK, 4 aylık sürenin ardından bugün ilk kez bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda, sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine dikkat edilecek.

Libya ve İdlib

Ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alınacağı MGK’nın ana gündemini, Libya ve Suriye’deki gelişmeler oluşturacak. Ateşkesin korunduğu ancak zaman zaman rejim unsurlarını ihlalleri ve radikallerin provokasyonuna sahne olan İdlib ile ilgili olarak, MGK bildirisinde ateşkes kararına uyulması yönünde sahadaki taraflara uyarı yapılması bekleniyor. Sondaj faaliyetlerinin ısıttığı Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve son günlerde Ege Denizi’nde yaşanan Yunan tacizleri de kurul gündeminde konuşulacak.

Koronavirüs salgınının dünyaya ve Türkiye’ye etkileri ile aşı ve ilaç çalışmaları başta olmak üzere Kovid-19 da MGK’nın gündeminde önemli bir başlık olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları, FETÖ ile mücadeledeki son notlar da kurulda değerlendirilecek diğer konular arasında.

 

 

İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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