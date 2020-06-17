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HaberlerSiyaset Haberleri 4 ay sonra maskeli YİK: 1915 olayları değerlendirildi
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17.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

4 ay sonra maskeli YİK: 1915 olayları değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 aylık aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısına başkanlık etti.

4 ay sonra maskeli YİK: 1915 olayları değerlendirildi

Toplantının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımların masaya yatırıldığını duyurdu. Altun, “Toplantıda Cumhurbaşkanımız, çarpıtılan tarihi olaylar üzerinden ekilmeye çalışılan husumet tohumlarının hakikat toprağında yeşerme imkanı bulamayacağını vurgulamıştır. Toplantıda, bütün Osmanlı vatandaşları için zorluk ve acıyla geçen bir dönemin çeşitli odaklar tarafından üretilen yalan ve iftiralarla siyasi hesaplar uğruna kullanılmaya çalışmasının önüne geçecek politikalar üzerinde durulmuştur. Türkiye’yi ve milletimizi karalamak için 1915 olaylarını malzeme olarak kullanan Ermeni lobisinin ve konuyu siyasi hesaplarla istismar eden ülkelerin gerçek dışı iddialarla yaptıkları propagandanın önüne geçecek kapsamlı adımların ele alındığı toplantıda, konunun tarihi ve hukuki boyutlarının ulusal ve uluslararası kamuoyunda gerçekleriyle anlatılmasını sağlayacak projeler ve faaliyetler ele alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Altun’un önünde Prof. Dr. Seyit Sertçelik’in iki ciltlik “Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu” kitabının yer alması da dikkat çekti.                                 

 

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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