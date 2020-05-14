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14.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

4 bölge, ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ndeki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca acele kamulaştırılmasından vazgeçildi.

4 bölge, ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kayseri’nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı, Van’ın Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Sivas’taki Hafik Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Giresun’un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesiyle “kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edildi.

Şanlıurfa’ın Birecik ilçesindeki bazı alanlar, “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” olarak, Samsun’un Canik ilçesindeki bazı alanlar da “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” olarak belirlendi. Ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kapsadığı illere Amasya ve Çorum da eklendi. Kastamonu’nun Cide ilçesinde Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali’nin yapımı amacıyla Kapısuyu köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ile Balıkesir’de inşa edilecek Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali için Karesi ve Balya ilçelerindeki bazı taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca acele kamulaştırılacak. Bir başka karar ile ise 24 Ocak 2020 tarihli Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ndeki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca acele kamulaştırılmasına yönelik karar yürürlükten kaldırıldı.

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