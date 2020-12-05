4 metro hattına kaynak sağlandı

Satış hakkında bilgi veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 33 yıl aradan sonra yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond satışını gerçekleştiren belediye olduklarını söyledi. İBB ekibinin son 3 aydır yoğun bir tempoyla uluslararası yatırım bankaları, uluslararası hukuk büroları ve çok sayıda uluslararası yatırımcı kurum ile görüştüğünü aktaran İmamoğlu, “4 metro hattımızın proje finansmanı için, uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 580 milyon dolar tutarında ilk teminatsız Eurobond ihraç etmeyi başardık. 33 yıl sonra, ülkemizde bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond olan bu tahvil satışında elde ettiğimiz sonuç, İBB yönetimine duyulan uluslararası güvenin bir özetidir. Hedeflediğimiz 580 milyon dolarlık tahvil satışına karşılık, global yatırım çevrelerinden tam 4.3 kat, yani 2.5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık. Dünyadan tam 248 yatırımcı kurum ilgi gösterdi” diye konuştu. İstanbul’a kazandırdıkları bu finansman sayesinde Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattı inşaatlarına hızlıca başlayacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Böylelikle İstanbul, toplam 52.1 kilometre yeni metro ve 39 yeni istasyona daha kavuşacak” dedi.

İmamoğlu “Maliye Bakanlığı’ndan onay aldınız mı” sorusuna da “Bunun onay süreçleri var zaten. Bunlar olmadan, bu iş yürüyemez. Onay, önceden alındı” yanıtını verdi.