‘4 milyon yabancıyı ölümden kurtardık’

Soylu, Uluslararası Göçmenler Günü sebebiyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: “Türkiye, ecdadından miras kalan ahlakının ve inancının gereğini yerine getirmiştir. İdlib’den Afrin’e, Azez’den Mare’ye, Cerablus’tan Rasulayn’a kadar 8 bin 161 kilometrekare alanda zulmü durdurmuş, 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştirmiş, terör örgütlerinden arındırmış, ikamet izniyle kalanlar hariç barındırdığı 4 milyon yabancıyı muhtemelen zulüm ve ölümden kurtarmıştır.”