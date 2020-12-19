19.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘4 milyon yabancıyı ölümden kurtardık’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyayı bir kefesi Batı diğer kefesi Doğu olmak üzere iki kefeli teraziye benzetti, gönlünün her zaman bu terazinin dengede durmasını istediğini söyledi.
Soylu, Uluslararası Göçmenler Günü sebebiyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: “Türkiye, ecdadından miras kalan ahlakının ve inancının gereğini yerine getirmiştir. İdlib’den Afrin’e, Azez’den Mare’ye, Cerablus’tan Rasulayn’a kadar 8 bin 161 kilometrekare alanda zulmü durdurmuş, 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştirmiş, terör örgütlerinden arındırmış, ikamet izniyle kalanlar hariç barındırdığı 4 milyon yabancıyı muhtemelen zulüm ve ölümden kurtarmıştır.”