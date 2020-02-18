5 kuruşluk karşı dava

Kılıçdaroğlu, geçen hafta salı günkü grup toplantısında FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bir konuşma yapmış, bu konuşmanın ardından Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Kılıçdaroğlu ise, dün avukatı Çelik aracılığıyla Erdoğan’ın tazminat davasına karşı 5 kuruşluk dava açtı. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Erdoğan tarafından açılan tazminat davasını reddedilmesi de istendi. Dilekçede Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının “tamamen gerçek olgu ve olaylara dayalı bulunması, bunların tamamının kanıtlanacak nitelikte olması, gerçeklik, kamu yararı, güncellik taşıyan yorum ve eleştirinin kişilik haklarına karşı korunmasının gerekliliğinin” gözetilerek davanın reddedinin gerektiği belirtildi.

Erdoğan tarafından Kılıçdaroğlu’na iftira ve hakaret kapsamlı açıklamalar yapıldığı ifade edilen dilekçede, Erdoğan’ın geçen hafta AK Parti grup toplantısında yaptığı Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerine yer verildi.