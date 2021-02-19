‘6 bin 21 vatandaş PKK terörü kurbanı’

Soylu, şöyle devam etti: “PKK ile 40 yıllık mücadelemizde, sadece sivil vatandaş kaybımız 6 bin 21’dir. Ahşap beşiğinde katledilmiş 2 aylık bebek şehidimiz vardır. Evladını korumak için üstüne kapanıp şehit olan anne şehitlerimiz vardır. Tarlasında tapanında ekmeği için çalışırken bu hainlerin baskın verdiği köyde şehit edilen babalar, namaz kılarken camiden çıkarılıp kurşuna dizilmiş dedeler vardır. Öğretmen, polis, asker, jandarma, mühendis, doktor, hangi kesimden şehidimiz vardır. Elektrik, orman, yol işçisi, çocuğunun nafakasını alnının teriyle kazanmak için oralarda çalışan bu vatanın evlatları vardır. Türk-Kürt bakmadan katletti hainler. Bu terör örgütlerine karşı yalnız durduğumuzu 40 yıldır biliyoruz.”