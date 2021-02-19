19.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘6 bin 21 vatandaş PKK terörü kurbanı’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni’ne katıldı. Soylu, PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C ile mücadele ettiklerini, bu terör örgütlerinin yıllardır Batı’nın gelişmiş ülkelerinden para, silah, akıl yardımı ile lojistik destek aldıklarını söyledi.
Soylu, şöyle devam etti: “PKK ile 40 yıllık mücadelemizde, sadece sivil vatandaş kaybımız 6 bin 21’dir. Ahşap beşiğinde katledilmiş 2 aylık bebek şehidimiz vardır. Evladını korumak için üstüne kapanıp şehit olan anne şehitlerimiz vardır. Tarlasında tapanında ekmeği için çalışırken bu hainlerin baskın verdiği köyde şehit edilen babalar, namaz kılarken camiden çıkarılıp kurşuna dizilmiş dedeler vardır. Öğretmen, polis, asker, jandarma, mühendis, doktor, hangi kesimden şehidimiz vardır. Elektrik, orman, yol işçisi, çocuğunun nafakasını alnının teriyle kazanmak için oralarda çalışan bu vatanın evlatları vardır. Türk-Kürt bakmadan katletti hainler. Bu terör örgütlerine karşı yalnız durduğumuzu 40 yıldır biliyoruz.”
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.