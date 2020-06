65 yaş üstü her gün sokağa çıkabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından normalleşme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2.5 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun toplantıda sunum yaparak Erdoğan’a brifing verdi. Toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

KENDİMİZİ ALIŞTIRMALIYIZ: Normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımız bir gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor. Dünyanın tamamının aynı başarıyı elde etmesi gerekiyor. Bu bakımdan yeni normal dediğimiz sürecin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız.

HER ŞEY FARKLI GELİŞECEK: İstisnasız herkesi içine alacak kapsamdaki Genel Sağlık Sigortası dünyaya örnek olmuştur. Sayıları bir milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz. Milletimiz hem salgından korunma hem de hastalandığında ne yapması konusunda bilinçlenmiştir. Elbette zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz. Bu tür olumsuzlukların istisna kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim. Salgın sonrası yeniden şekillenecek üretim ve ticaret ilişkilerinde ülkemizin öne çıkması için hem sağlık hem ekonomik tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin bu tarihi fırsatı kaçırmaması için her mücadeleyi yürüteceğiz. İstiklal Harbi sonrasında dünyadaki büyük dönüşümleri değerlendirmekte yeteri kadar başarılı olamamıştık. Bu defa her şey çok farklı gelişecek. Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. 2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz. Gelin tarihi tekerrür değil tekemmül ettirerek bunu hep birlikte başaralım. Gelin Sultan Alparslan’ın kapılarını açtığı, Osman Gazinin temelini attığı, Fatih Sultan Mehmet’in çatısını kurduğu Gazi Mustafa Kemal’in küllerinden yeniden ayağa kaldırdığı bu güzel ülkeyi beraberce layık olduğu yere çıkartalım. Gelin milli iradeye sahip çıkarak, ekonomimizi büyüterek, istikrarımızı koruyarak, güvenliğimizi sınır ötesine çıkartarak başlattığımız bu büyük şahlanışı zaferle neticelendirilelim.

YENİ ÖNLEMLER: Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekildedir. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22’den 24’e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren düğün salonları 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallar uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir.

İLAÇTA ÖNEMLİ ADIM: Hem uluslararası sağlık yardımlarımız hem ilaç geliştirme çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler var. Sağlık yardımı veya ihracat izni talebine olumlu karşılık verdiğimiz ülke sayısı 125’i buldu. Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde etkin kullandığı favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardık. Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilaç kullanıma sunulacak.

‘Terörle mücadelede altın çağdayız’

Erdoğan, şu mesajları verdi: Devlet terörle mücadelesini de veriyor. Cudi’de Gabar’da polisimiz, Mehmetçiğimiz, korucularımız, jandarmalarımız hep birlikte terörle mücadeleyi bayram seyran demeden devam ettirdi. Milli ve yerli yüzde 20 gibi savunma sanayinde güce sahipken biz bunları yüzde 70’e çıkardık. Türkiye 40 yıla yaklaşan bölücü terörle mücadelesinde tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. Son terörist de etkisiz hale getirilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

İDLİB’DE GÖZ YUMMAYACAĞIZ: İdlib’de Rusya ile 5 Mart’ta imzaladığımız muhtıra sonrasında tesis ettiğimiz sükunet ortamının bozulmasına izin vermedik. Her ne kadar rejim güçleri son birkaç gündür provokasyonlarını arttırmış olsa da İdlib’in tekrar bir çatışma ortamına sürüklenmesine göz yummayacağız. İlgili birimlerimizle süreci yakından takip ediyor, gereken her türlü önlemi alıyoruz. Bu dönemde bölücü terör örgütünün yeniden palazlanma girişimlerine müsaade etmedik. Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarımızı kesintisiz sürdürdük. Terör örgütünün ekmeğinin peşindeki işçiyi, insanımıza yardım götüren vefa sosyal destek gruplarını hedef alan kalleş eylemleri içerdeki ve dışardaki sıkışmışlığının en bariz ifadesidir.

LİBYA’DA TUZAK BOZULDU: Darbeci Hafter ile destekçilerini Trablus’u ve Libya’yı işgal planı hamdolsun hezimetle sonuçlanmıştır. Ülkemizin desteği, Mili Mutabakat Hükümetinin kararlı duruşuyla Libya’ya kurulan uluslar arası tuzak bozulmuştur. Son dönemde sahada elde edilen neticeler inşallah çok daha büyük zaferlerin, başarıların müjdecisi olacaktır. Libya’nın tamamında barış, huzur, adalet tesis edilene dek Libyalı kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Akdeniz’de asla gerilim istemiyoruz. Libya’da daha fazla kan ve gözyaşı görmek de istemiyoruz. Libya’daki soruna askeri çözüm bulunamayacağını, petrodolarla Libyalıların iradesinin satın alınamayacağını artık herkesin kabul etmesi gerekiyor. Türkiye’nin kimsenin ne toprağında ne de doğal kaynaklarında gözü vardır.