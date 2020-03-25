'65 yaş üstündekilerle doğrudan temas kurun'

Kılıçdaroğlu görüşmede, “65 yaş ve üstü olanların listeleri, adresleri size gönderildi. 65 yaşı aşan vatandaşlarla doğrudan temas kurma imkânı var. Büyükşehir belediye başkanlarımızın da böyle bir çalışması var. Sizler de böyle bir çalışma yaparsanız bütün CHP’li belediyeler aynı hedefe yönelik olarak çabalarını pekiştirmiş olacak” dedi. CHP Gençlik Kolları’nın da evlere gidip vatandaşlarla temas kurabileceğini belirterek “CHP’li olmak böyle davranmak anlamına gelir” diye konuştu.

Soylu ile görüşme

Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu’nun dün belediyeler ile merkezi yönetim arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü bildirdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Arkadaşlarım İçişleri Bakanı (Süleyman Soylu) ile görüştüler. Bu konuda bir genelge çıkardıklarını ve bu koordinasyonun, iş birliğinin önemini vurguladıklarını da bu genelgede ifade ettiklerini bize söylediler. Bizim temel hedeflerimizden birisi şu, ne kadar güzel hizmet yapmaya çalışırsak çalışalım kaynak sorununun çözülmesi gerekiyordu. Bu konuda da gerek kamuoyuna yaptığımız açıklamalar gerekse de özel olarak yaptığımız temaslar sonucu belediyelere gelen kaynakların belli süre kesintiye uğramaması çok önemliydi. Sizler ellerinizden geleni yaptınız, hepinize teşekkür ediyorum.” Kılıçdaroğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü. CHP’den yapılan açıklamaya göre; görüşmede Kovid-19 salgını da ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin CHP’li belediyeler ile paylaşıldığını söylediği belirtilirken, Koca’nın da gösterilen hassasiyet için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.