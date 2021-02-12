8 ay sonra yeniden vekil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mahkeme kararının TBMM’ye ulaşması üzerine Genel Kurul’dan önce grup başkanvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, AYM’nin ikinci kez verdiği ihlal kararına uyan mahkemenin Berberoğlu hakkındaki “yeniden yargılama ve infazın durdurulması” kararının, “Başkanlık tezkeresi” olarak Genel Kurul’un bilgisine sunulması benimsendi. Bu karar doğrultusunda da gündem dışı konuşmalarının ardından tezkere, Genel Kurul’da okundu. CHP grubu, bilgilendirmeyi alkışlarla karşıladı. Berberoğlu’nun milletvekilliği hakkında kesinleşen yargı hükmünün Genel Kurul’da okunması üzerine 4 Haziran 2020’de düşürülmüştü. Tezkerenin okunmasının ardından parti grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Bu kararla birlikte TBMM’yi ve AYM’yi birbiriyle çatışan kurumlar olarak göstermek doğru bir yaklaşım değildir. Konuyla ilgili yaşanan ihtilafların hiç zaman kaybetmeden yapılacak olan yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılması Meclis’in görevleri arasındadır” dedi.

‘Hukuki dayanağı yok’

MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül ise “Burada ciddi hukuki boşluk vardır ve şu an yapılmış olan işlemin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yapılan işlem günü kurtarmaya, şu anki durumu düzeltmeye yönelik bir işlemdir” diyerek, hukuki boşluğu giderecek düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını istedi.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Berberoğlu ile aynı iki HDP’linin de milletvekilliğinin düşürüldüğünü anımsatarak, “Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki Kürtlere bu ülkede hukuk yoktur, ayrımcıdır, bugünün resmi de bu şekilde tarihe not olarak düşsün” ifadelerini kullandı.

‘Düzenleme zorunlu’

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “Berberoğlu’na yönelik hukuk marifetiyle yapılan bir hak gaspı bugün itibarıyla ortadan kaldırılmıştır” diyerek, kararın Meclis’e intikali ve bir an önce okunmasına katkı sunduğu için TBMM Başkanı’na teşekkür etti. Altay, “Beğensek de beğenmesek de Anayasa’ya uymak herkesten önce TBMM’nin yapması gereken bir iştir. HDP’nin iki milletvekilinin de şu anda bir mağduriyet yaşadığı noktada Meclisimizin bu konularla ilgili köşeli, net bir yasal düzenleme yapması zorunluluğu da bu örnek olayla ortaya çıkmıştır. Hayırlı olsun, bu son olsun diyorum” diye konuştu.

Turan’dan alkış tepkisi

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise, “Bizim açımızdan CHP’nin bir vekil eksik veya fazla olmasının hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Ancak okunan kararı böyle alkışlarla karşılayıp sanki bir beraat kararı varmış gibi değerlendirmenin de dosya içeriğini bilmemekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Okunan karar esasa ilişkin değildi, usuli bir işlemdi. Hâlâ MİT TIR’ları bir ihanetin belgesi olarak mahkemenin önünde duruyor. Tekrar fezleke Karma Komisyon’a geldiğinde Meclis değerlendirir” ifadelerini kullandı.