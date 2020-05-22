82 ülkeye tıbbi yardım

Türk-Japon işbirliğiyle yapılan ve Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi dün açıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk etabı 20 Nisan’da hizmete alınan hastanenin tüm etapları, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açıldı. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneye helikopterle geldi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe de koronavirüs salgını nedeniyle açılışa video konferans yöntemiyle katıldı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Geçmişte Japon firmalar ile Marmaray ve Osmangazi Köprüsü gibi çok önemli altyapı projelerine imza attık. Bugün çok köklü ve boyutlu Türk Japon dostluğuna yeni bir halka ekliyoruz. Hastanemizin adını iki ülkenin iş birliğine yaraşır şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. İsmiyle müsemma olması için hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve kiraz çiçeği sakura ağaçlarıyla donattık. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu ve diğer özellikleriyle İstanbul’un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“785 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu bu hastane, şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girmiştir. Bu eser, Kovid-19 salgını ile mücadelemizde kritik bir rol oynayacaktır. Hastane milletimizle beraber İstanbul Havalimanı’na yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir.Şimdiye kadar 330 bin can alan bu Koronavirüs salgını karşısında çoğu ülkenin ciddi zorluklar ve sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Biz şu ana kadar 82 ülkeye her türlü ürünlerimizi gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz”

‘Yolu Bakanlık tamamladı’

“Gerek Sağlık Bakanlarımıza gerekse yüklenici firmalara hakikaten kararlı bir şekilde bu dev eseri meydana getirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak bu arada buradaki altyapı ile ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği bu süreçte ne yazık ki tabii yeni belediye başkanının ‘Bizim imkanlarımız yok, biz bunu yapamayız’ diyerek çekildiği bu yol-metro konusunda da bu işi talimatımla Ulaştırma Bakanı’mıza verdik. Sağolsun Ulaştırma Bakanımız büyük bir gayretle yol, viyadük bunları tamamladı. Şimdi de metro kısmının bu hafta devrini alarak süratle metroyu 1-1.5 yıl içerisinde yaparak ulaşım sorununu da böylece çözmüş olacak.”

Sağlık ülkesi Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan her ülkeden daha iyi bir altyapıya sahibiz. Artık iftiharla söyleyebilirim ki sağlık tesisleri ve kalifiye sağlık personeliyle Türkiye sadece kendi ülkesine değil, tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır. Bu düzeyde hastaneye, teknolojik altyapıya ve iftiharla söylüyorum, bu düzeyde fedakar sağlık personeline çok az millet sahiptir. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21’inci yüzyıl dünyasında Türkiye’nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır” ifadelerini kullandı.

Abe: Tedavi umudu ilacı göndereceğiz

Açılışa video konferans yöntemiyle bağlanan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise şunları söyledi:

“Küresel sorun olan koronavirüs salgını nedeniyle maalesef bugün İstanbul’da tören yerinde olmam mümkün olmadı. Ama ne kadar uzakta da kalsam kalbim sevgili Türk halkı ve Sayın Erdoğan’la beraberdir. Türkiye’de alınan tedbirlerle vaka sayılarının azaldığını biliyorum. Bu kapsamda Japonya’da geliştirilen ve tedavi için bir umut olabileceği düşünülen ilacı arzu eden ülkelere ve Türkiye’ye göndereceğiz. 60’tan fazla ülkeye de yardım elini uzatan Türkiye’ye derin saygı duyuyorum. Hastane Japonya ile Türkiye’nin içimizi ısıtan sımsıcak dostluğunun yeni bir simgesi olmasını dilerim.”

Günde 35 bin hastaya hizmet

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi. Üç heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456’sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor. Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, üçü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayakta hasta alabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir’deki hastaneden çıkışında maske taktı.