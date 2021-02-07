9 yaşındaki Sena’dan mektup

Altun, paylaşımında, “9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya’dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7’den 70’e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var” dedi. Sena Duman’ın mektubu şöyle: “Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de dört ablam var, onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme. Çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm. Sena Duman’dan Recep Tayyip Erdoğan’a. Almanya’dan Türkiye’ye.”