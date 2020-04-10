ABD’den tıbbi malzeme talebi

Yetkili, Kovid-19 pandemisinin benzeri görülmemiş bir küresel halk sağlığı krizi olduğunu belirterek, “Biz de herkes için gerekli malzemeleri küresel üretime teşvik için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Halkının eşsiz cömertliği ve hükümetinin çabaları sayesinde, ABD’nin Kovid-19 pandemisine dünya halk sağlığı ve insani müdahalesine öncülük etmeye devam ettiğini kaydeden eden aynı yetkili, “7 Nisan’da Dışişleri Bakanı (Mike) Pompeo, ABD’nin dünya çapında müdahale çabalarını daha da artırmak için ek 225 milyon dolarlık sağlık, insani ve ekonomik yardım yapmaya hazır olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sağladığı bu fon, ABD tarafından 64 ülkeye verilen yaklaşık 274 milyon Dolarlık yardım üzerinden kullanılacak” dedi.