Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı anket! CHP'lilerin tercihi...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısının, 'Abdullah Gül'le ilgili anket ne diyor' başlıklı bölümü şöyle:

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP ve HDP seçmeninin gönlünü kazanmaya dönük açıklamalar yapmaya devam ediyor. Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelince CHP’liler ayaklanmışlardı. Gül, 2023’te aynı direnişle karşılaşmamak için Erdoğan neyi destekliyorsa ona karşı çıkıyor.

CHP milletvekilleriyle konuşuyorum. Bir grup milletvekili Gül’e karşı tavrını sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenler “CHP içinden biri olsun” diyor. Muharrem İnce ise iddiasını koruyor. Tabii bu işin bir de ‘Millet İttifakı’ boyutu var. Kılıçdaroğlu, Gül’ü ortak aday yapmak istemesine rağmen Meral Akşener’in çıkışı bunu engellemişti. Son zamanlarda İYİ Parti’ye yönelik operasyonların altında Akşener’in direncini kırma çabası mı yatıyor sorusu önemini koruyor. Cumhurbaşkanı adayı konusunda ‘Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu ile Gül ve Akşener ile İmamoğlu ekseninden söz ediliyor.

Abdullah Gül’e CHP tabanı da mesafeli duruyor. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma Şirketi’nin 25-31 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 317 kişi üzerinde yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar yer alıyor. “Abdullah Gül ile Erdoğan son tura kalsa kime oy verirsiniz?” diye sorulduğunda CHP’lilerin yüzde 70.9’u, İYİ Partililerin ise yüzde 58.4’ü kararsız olduğunu ifade ediyor. Ali Babacan’la ilgili de benzer sonuçlar çıkıyor. CHP’lilerin yüzde 69.5’i, İYİ Partililerin ise yüzde 52.7’si kararsız çıkıyor.

İlginç olan, “Abdullah Gül’e ve Ali Babacan’a oy veririm” diyen AK Partililerin oranı. AK Partililerin yüzde 2.1’i Gül’e, 2.2’si ise Babacan’a oy vereceğini söylüyor.

Gül ve Babacan CHP’lileri kazanamadıkları gibi, AK Partilileri de kaybetmişler.