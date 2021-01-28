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28.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AB’ye diyalog mesajı: Türkiye, gerçek ortaklığa hazır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yılın Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde zor bir yıl olduğunu belirterek, “Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceremiz var” dedi. 8. Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’un eş başkanlıklarında çevrimiçi düzenlendi.

AB’ye diyalog mesajı: Türkiye, gerçek ortaklığa hazır

 

Diyalog için fırsat

Geçen yılın Türkiye-AB ilişkilerinde, Avrupa ile ilişkileri sınayan zor bir yıl olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Orta Doğu, Kıbrıs, Libya, Suriye ve Kafkasya’daki önemli gelişmelerin yaşandığı yoğun bir yıldı. AB, aralık zirvesinde Türkiye’ye elini uzattı ve biz de olumlu yanıt verdik. Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceremiz var” dedi. Belçika, Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz’deki mevkidaşlarıyla görüşmelerinin de AB üyelerinin çoğunluğunun bu görüşte olduğunu destekler mahiyette olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye, aday ülke olarak, en yüksek düzeyde kararlılıkla gerçek bir ortaklığa hazır” dedi.

Türkiye’ye övgü

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok da Hollanda ve Türkiye’nin, göç akını ve terör örgütü DAEŞ’le mücadele gibi konularda ortaya koyduğu iş birliğinin önemine değindi. Türkiye’nin, göç akınını kontrol edebilmek için inanılmaz çabaları olduğuna dikkat çeken Blok, “Avrupa’daki ülkeler istenilen sayıda mülteciye ev sahipliği yapamıyorlar” diye konuştu.

8. Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’un eş başkanlıklarında çevrimiçi düzenlendi.

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