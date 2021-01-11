AB’ye ‘samimi ve sonuç odaklı diyalog’ mesajı

Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan ile von der Leyen’in “faydalı” görüşmesine katıldığını belirten Borrell, “Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız” ifadesini kullandı.

Borrell, aralık ayında yapılan AB Zirvesi’nde Türkiye ile ilişkiler hakkında AB liderlerinin yaptığı görevlendirmeyi takip etmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Brüksel’de ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu da Borrell’in mesajına Twitter’dan yanıt verdi. Çavuşoğlu, yanıtında, “Samimi ve sonuç odaklı bir diyalog için Brüksel’i ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 21 Ocak’ta Brüksel’i ziyaret etmesi bekleniyor.