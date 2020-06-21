AB’ye sitem: Hayal kırıklığına uğradık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya başta olmak üzere, bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli destinasyon olarak listeye alması için “Hayal kırıklığına uğradık” dedi. Çavuşoğlu, “Türkiye virüse karşı güçlü bir şekilde mücadele etti. AB şu anda pandemiye karşı kendi aralarında bir dayanışma sergiliyorlar.



Pandemiye karşı duruşları Türkiye’den kötü durumda olmasına rağmen, Türkiye’den ziyade bu ülkelere gitmeleri tavsiye ediliyor. Bu adil değil” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da yeni turizm hedefinin otellerin yüzde 50’sini açabilmek olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ve Ersoy, geçmişte Türkiye’ye en çok turist gönderen 50 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası basının katılımıyla “Yeniden Keşfet” konsepti ile Antalya’da düzenlenen turizm programı kapsamında ortak basın toplantısı yaptı. Uluslararası basının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu özetle şunları kaydetti:



İRTİBATI SÜRDÜRDÜK: Türkiye güçlü yanları sayesinde pek çok ülkeden daha önce normalleşmeyle başladı. Yeni normale başlarken, turizm anahtar derecede önemli bizim için. Önlemlerimizi aldık. Turist gönderen tüm ülkelerle irtibatlarımızı sürdürdük nerdeyse. Bunların yanı sıra, bizler bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli destinasyon olarak listeye alması konusunda hayal kırıklığına uğradık; çünkü Türkiye sağlam bir sağlık kapasiteyle dikkatlice önlemlerini aldı ve virüse karşı güçlü bir şekilde mücadele etti.



DELEGASYON ÖNERİSİ: Almanya ile diyaloğumuzu, işbirliğimizi devam ettirmek zorundayız. Bakanımız Mehmet Ersoy ile birlikte ziyaret edeceğiz. Bakan Mehmet Ersoy bu konu ile ilgili bir mektup hazırladı. Bütün önlemleri detaylı anlattı. Ben de Almanya’daki meslektaşımla görüştüm. Şunu önerdik: Bir delegasyon gönderin uzmanlardan oluşan. Kendi gözleri ile ne gibi önlemler aldığımızı görsünler. Birtakım hayal kırıklarımız oldu tabi ki; ama bunun ikili ilişkilerimizi etkileyeceğini düşünmüyorum.



KAÇ ÜLKE BAŞARILI?: Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türk var. Ülkeye geri dönüş yapmak istiyorlar bu vatandaşlarımız. Merkel ile Cumhurbaşkanımız bu konuyu konuştular. Birtakım kriterler belirlenmesi lazım. Ülkenin sağlık kapasitesine bağlı olarak ve turistlere sunduğu imkanlara yönelik kriterleri kim belirleyecek. Tabii ki uzmanlar. Peki nedir bu kriterler. Uçuşlar başladı, AB üyeleri arasında. Dolayısıyla bana söyleyebilir misiniz kaç AB ülkesi Türkiye’den daha başarılı. Rakamları karşılaştıracak olursanız diğer bir çok AB ülkesinden çok daha iyi iş çıkardığını göreceksiniz.



ADİL DEĞİL: Politik konuları diğerlerinden ayırmak lazım. AB şu anda kendi aralarında bir dayanışma sergiliyorlar pandemiye karşı. Pandemiye karşı duruşları Türkiye’den daha kötü durumda olmasına rağmen Türkiye’den ziyade bu ülkelere gitmeleri tavsiye ediliyor. Bu da adil değil.



Ersoy: İkinci dalga olayına inanmıyorum



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da kendine yöneltilen soruları yanıtlarken özetle şunları söyledi:



CİDDİ MALİYET: Sertifikasyon kriterlerini 70 ülkeye gönderdik, isterlerse kendileri de kullanabilirler. Bu program oteller için ciddi maliyet gerektiriyor. Otelcilerin bu maliyeti kabullenmeye gönüllü ve istekli olması gerekiyor. Sertifikasyon programına Kovid sonrasında da devam etmeyi planlıyoruz.



HEDEF YÜZDE 50: Turizmde hedefimiz belirgin rakama ulaştırmaktansa, turizm sektörünü yeniden başlatmak. Otellerin yüzde 50’sini açabilirsek başlangıç için bence başarılı olmuş oluruz. Ben ikinci dalga olayına inanmıyorum. 2023 hedefimiz 25 milyon turist 7 milyar dolar gelir.