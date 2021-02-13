Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Özgüven Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla, Artvin'in Yusufeli ilçesi Bıçakçılar köyü ile Balcılı köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.