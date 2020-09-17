‘Acısı yüreğimizi dağladı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı özetle şöyle:

EN KARA GÜN: Türkiye tarihinin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin milletimizin vicdanında derin yaralar açan sonuçlarından biri de hiç kuşkusuz Başbakan Adnan Menderes ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun darbeciler tarafından demokrasi, adalet ve insanlık adına utanç verici bir süreç sonunda idam edilmiş olmalarıdır. Bir grup cuntacının millet iradesine karşı yaptığı 27 Mayıs 1960 darbesinden yaklaşık 16 ay sonra 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamların acısı milletimizin yüreğini dağlamıştır.

TİYATRO MAHKEMELER: Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu’yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Buna karşılık Menderes ve arkadaşlarının milletimizin kalbindeki mümtaz yeri her geçen gün daha da güçlenecektir. İdam sehpasındaki son sözü bile ‘Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim’ olan rahmetli Menderes’in devlet ve millet sevdası gönüllerde ve hafızalarda her daim yaşayacaktır. Şunu çok iyi biliyoruz ki darbecilerin kurduğu tiyatro mahkemelerde yargılanan ve idam edilen sadece merhum Menderes ve arkadaşları değil tarihi, kültürü, değerleri ve inançları ile milletimizdi, milli iradeydi.

VESAYETİ KALDIRDIK: Milli irade için mücadele ederek, bedeller ödeyerek geldiğimiz noktada bugün hamdolsun demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık, yasaklara son verdik, özgürlük alanlarını genişlettik, güvenliği ve adaleti tahkim ettik. 27 Mayıs 1960 darbesinin hukuksuz yargılamalarının yapıldığı, merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararlarının alındığı Yassıada’yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen’i kabul etti.