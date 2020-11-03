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03.11.2020 - 14:03 | | AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Viyana'daki terör saldırısını kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı, yaralılara yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'e ilişkin de "İşte bu insanlık ve dayanışma, teröre en güçlü cevaptır." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Viyana'daki terör saldırısını kınadı

Adalet Bakanı Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Viyana'daki terör saldırısını kınayarak, Avusturya halkına taziyelerini iletti.

Bakan Gül paylaşımında, "Saldırının ortasında yaralı sivillere ve polise yardım elini uzatan Mikail Özen ve Recep Tayyip Gültekin ile gurur duydum. İşte bu insanlık ve dayanışma, teröre en güçlü cevaptır." ifadelerine yer verdi.

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