10.01.2021 - 18:44 | | AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için 'sözde' diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir."
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi