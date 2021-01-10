MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki
ABONE OL
10.01.2021 - 18:44 | | AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki

 

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için 'sözde' diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir."

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aleyna Çakır kimdir, olayı nedir? Aleyna Çakır cinayetinde son durum nedir, nasıl öldü?

Aleyna Çakır kimdir, olayı nedir? Aleyna Çakır cinayetinde son durum nedir, nasıl öldü?

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Son dakika haberler: Koronavirüs tablosu 10 Ocak açıklandı! Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Son dakika haberler: Koronavirüs tablosu 10 Ocak açıklandı! Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Sıradaki Haber