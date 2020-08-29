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29.08.2020 - 11:54 | | AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni adli yıl mesajı

Son dakika gelen habere göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılla ilgili, 'Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni adli yıl mesajı

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

"(İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf) Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez

Kayan çekiciyi tutumaya çalıştı, kurtarmak için geldiği araca çarptıBursa'da dik bir yokuşta kalan aracı çekmek için gelen çekici, kendi aracının kontrolden çıkmasıyla kurtarmak istediği araca çarptı. Çekici operatörünün kayan aracını tutmaya çalıştığı ve kurtarmak istediği araca çarpması saniye saniye kaydedildi.
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