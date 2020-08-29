29.08.2020 - 11:54 | | AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni adli yıl mesajı
Son dakika gelen habere göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılla ilgili, 'Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı' dedi.
Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;
"(İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf) Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez
Kayan çekiciyi tutumaya çalıştı, kurtarmak için geldiği araca çarptıBursa'da dik bir yokuşta kalan aracı çekmek için gelen çekici, kendi aracının kontrolden çıkmasıyla kurtarmak istediği araca çarptı. Çekici operatörünün kayan aracını tutmaya çalıştığı ve kurtarmak istediği araca çarpması saniye saniye kaydedildi.