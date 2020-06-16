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16.06.2020 - 09:35 | | DHA

Adalet Bakanı Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık' dedi.

Adalet Bakanı Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından Ankara Batı Adliyesi, Çanakkale Adliyesi, Doğubayazıt Adliyesi, İstanbul Adalet Sarayı, Kastamonu Adliyesi ve Konya Adliyesi'nin fotoğraflarını paylaşarak, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen 'maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır

 

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