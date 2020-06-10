Adalet Bakanı Gül tarih verdi! 5 Eylül'de yapılacak

Bakan Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim.