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10.06.2020 - 16:17 | | milliyet.com.tr

Adalet Bakanı Gül tarih verdi! 5 Eylül'de yapılacak

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, 'Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik' dedi.

Adalet Bakanı Gül tarih verdi! 5 Eylül'de yapılacak

Bakan Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim.

Adalet Bakanı Gül tarih verdi 5 Eylülde yapılacak

Kendisine cinsel saldırıda bulunan zanlının tutuklanmasını istiyorBursa’da erkek arkadaşının tanıştırdığı Harun D. (35) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Derya Y. (22) yaşadıklarını anlattı. Dava sürecinin devam ettiğini belirten Derya Y., "Beni götürdüğü zeytinlik alanda, deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu, daha sonra da tecavüz etti" dedi. Derya Y., Harun D.'nin tutuksuz yargılanmasının adil olmadığını söyleyerek, tutuklanmasını istedi.
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