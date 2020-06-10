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10.06.2020 - 16:04 | | AA

Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü

Alınan bilgiye göre, toplantıya 80 baroyu temsilen Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ barolarının başkanları katıldı.

Adalet Bakanı Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada TBMM'nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini, baroların ve avukatlık mesleğinin saygınlığını artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda baro başkanları da baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

Bakan Kurum'dan 'Kentsel dönüşüm' paylaşımıSon dakika haberine göre resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın' dedi.
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