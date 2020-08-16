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HaberlerSiyaset Haberleri Adalet Bakanı Gül: Türk milleti defalarca göstermiştir
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16.08.2020 - 00:58 | | AA

Adalet Bakanı Gül: Türk milleti defalarca göstermiştir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca gösterdiğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül: Türk milleti defalarca göstermiştir

Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır. Türkiye üzerindeki kirli emellerini küstahça dile getirenler akıllarına soksun, bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur, hakimiyet milletindir."

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