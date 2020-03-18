Adalet Bakanı Gül'den "Çanakkale Zaferi" mesajı

Gül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Bakan Gül mesajında, "Her zorluğu birlik ve beraberlikle aşan bir millet olarak bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten en şanlı zaferin 105. yılında bu toprakları bize vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.