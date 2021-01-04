04.01.2021 - 17:12 | | AA
Adalet Bakanı Gül'den "darbe çağrışımı" tepkisi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz." paylaşımında bulundu.
Bakan Gül, Twitter mesajında, "Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz. (Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!)" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir." değerlendirmesinde bulundu.
Son dakika... Pınar Gültekin cinayeti davasında flaş gelişme! Yalan çıktıGelen son dakika haberine göre; Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin duruşmayı terk ederken dava 15 Şubat'a ertelendi. Gültekin'i vahşice öldüren Mert Can Avcı'nın çapraz sorgudaki bıçak kesiği iddiası ise mahkeme ve adli tıp raporu tarafından yalanlandı.